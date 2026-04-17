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Valcareggi: “Paratici farà pulito. La Fiorentina tornerà nell’Europa che conta”

Furio Valcareggi
Furio Valcareggi crede fortemente in Paratici, ma l'attacco a Kean è chiaro
Matteo Bardelli Redattore 

L'opinionista Furio Valcareggi, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Il prossimo anno la Fiorentina tornerà nell'Europa che conta, inizierà una nuova era. Paratici, come si dice a Firenze, farà pulito. E' un dirigente che vince o perde con i suoi uomini. Su questa stagione, a salvezza ottenuta, saremo un voto e sarà sufficiente, perché i viola, nonostante l'annata disastrosa, saranno riusciti a salvarsi. Bisogna contestualizzare e fare le valutazioni a fronte di questa che era la situazione. Ricordiamoci che andare in B sarebbe stata una tragedia sportiva.

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Su Kean

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Non tollero che un calciatore come Kean salti dieci partite l'anno. E' tanto bravo quanto complicato. Non sopporto questo atteggiamento. Voglio calciatori integri a costo di sacrificare la qualità. I premi non vanno dati per i gol o per gli assist, ma per le presenze. Solo chi gioca tutte le partite è utile alla squadra.

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