Furio Valcareggi, noto opinionista e tifoso della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Lady Radio del momento della squadra di Paolo Vanoli:
Valcareggi: “La Fiorentina si salverà, ma chi fa schifo vada in panchina”
Le parole di Furio Valcareggi sul momento della Fiorentina
La Fiorentina si salverà, ma deve fare uno step alla volta: intanto deve raggiungere la terzultima posizione a quattro punti di distanza. Per riuscirci deve dimenticarsi il bel passato, non esiste più l'idea che avevamo di giocatori come Gudmundsson, Fagioli e Dodò. Bisogna accettare la realtà guardando alle cose concrete. I calciatori che da un anno fanno schifo li metterei in panchina: cosa me ne faccio di Gudmundsson e Dodò? Preferisco far giocare Fazzini e Fortini. I tifosi dovrebbero essere premiati visto che domani a Reggio Emiliano andranno in 3000 pur sapendo che sarà più probabile tornare a casa scontenti che il contrario. In città la fiorentinità c'è ancora, in società no.
