Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Qui Sassuolo: “Tanti in infermeria. Neroverdi generosi con le squadre in difficoltà”

news viola

Qui Sassuolo: “Tanti in infermeria. Neroverdi generosi con le squadre in difficoltà”

fabio grosso
Le ultime da Sassuolo
Redazione VN

Valentina Spezzani, giornalista della Gazzetta di Modena, è intervenuta ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:

Il Sassuolo ha tanti giocatori in infermeria, Grosso non recupera nessuno e perde Berardi per una lesione muscolare. Domani sarà una partita importante anche per il Sassuolo che è sempre stato generoso con le squadre in difficoltà. La Fiorentina arriverà con tanta motivazione. Grosso prova a tirare fuori il meglio della squadra, chiunque entra è sempre sul pezzo. Matic ha 37 anni e gioca con intensità e precisione. E' una grande scoperta.

Leggi anche
Amoruso: “Ecco cosa mi aspetto da Vanoli. Gud? Deve trovare tranquillità”
Sabatini: “Gira un brutta fake news sulla Fiorentina. Fagioli, che ingiustizia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA