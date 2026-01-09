Valcareggi: “La Fiorentina con Kean ha sbagliato. Martinelli? Ho un augurio”

L'ex procuratore Furio Valcareggi, a Lady Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina: dal permesso per Kean, passando per la crescita di Fagioli, fino al prestito in B di Martinelli. Queste le sue parole:
La Fiorentina ha sbagliato a dare il permesso a Kean. Si danno quando le cose vanno bene, non in un momento del genere. La sfida con il Milan è difficile, ma ora vedo una Viola che respira. La crescita di Fagioli ne è la dimostrazione. Lui è un ragazzo forte, le sue prestazioni dipendono solo dalla testa. Ora che è sereno sta facendo molto bene. Ho sentito giudizi troppo severi su Comuzzo. I difensori sbagliano, altrimenti i gol non ci sarebbero. Succede a tutti. Il suo valore non si discute. Non ho capito il saluto di Martinelli a Firenze, visto che è andato in prestito. Christensen può fare tranquillamente il secondo di De Gea, è un buon portiere. Mi auguro che Martinelli alla Sampdoria giochi.
