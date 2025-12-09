Valcareggi è una furia: “Gud, Fagioli e Dodò sono tre pippe. Viola Park? Inutile”

Quando a Firenze si discuteva del mercato della Fiorentina, molti assegnavano voti altissimi, 7.5 o 8, ma le valutazioni andrebbero fatte dopo aver visto i risultati, non prima. Ad oggi la squadra è seriamente candidata alla retrocessione. Gioca male, è sfortunata e mostra scarsa disciplina, come si è visto nell’episodio del rigore a Sassuolo. In rosa ci sono tre giocatori — Dodô, Fagioli e Gudmundsson — che da un anno rendono molto al di sotto delle aspettative: vanno messi fuori, perché con loro in campo non si fanno punti, il loro apporto è insufficiente. Sono tre pippe. La Fiorentina deve concentrarsi sulla lotta per evitare il terzultimo posto e provare a recuperare terreno. Bisogna puntare su una difesa solida e smettere di subire gol, ma sembra che nello spogliatoio ci siano due gruppi separati, e questo è un problema. Le squadre che stanno lottando per non retrocedere sono molto più attrezzate a combattere. Servono giocatori disposti a dare tutto. Vanoli fatica a rinunciare a certi nomi, e questo lo penalizza. Sarebbe meglio puntare sui giovani, invece si continua a dare spazio a elementi che non stanno offrendo nulla alla Fiorentina. Quanto al Viola Park: è un centro sportivo che, alla fine, non sta portando reali benefici. La situazione è preoccupante.