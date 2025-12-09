Montolivo: “Fiorentina? Deve intervenire la società. Ma chi può farlo?”

Al momento c’è davvero poco a cui potersi aggrappare. In campo si vede poco, perché i giocatori mi sembrano chiaramente in difficoltà, anche quelli più rilevanti che la scorsa stagione trascinavano il gruppo. Ho commentato la gara a Bergamo e ho avvertito una certa paura nel prendere iniziativa, una mancanza di personalità. Tensioni tra i compagni? Sinceramente, non ne ho percepite. L’episodio del rigore? Denota scarsa chiarezza all’interno dello spogliatoio: dovrebbe essere l’allenatore a stabilire le gerarchie in modo netto. Mi auguro lo abbia fatto subito dopo la partita. In situazioni del genere ci vorrebbe l’intervento della società, ma chi dovrebbe intervenire? Qual è il punto di riferimento? Durante l’azione del rigore magari non c’è il tempo materiale per intervenire e si lascia correre, può capitare. Però bisogna chiarire immediatamente dopo, e non deve più ripetersi