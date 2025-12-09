La ricetta di Marino: “Alla Fiorentina serve un altro Joe Barone”

L'esperto dirigente Pierpaolo Marino interviene a Radio Bruno sul momento della Fiorentina:
Nella mia carriera non ho mai vissuto in una big una situazione come quella che sta vivendo la Fiorentina. Conosco le dinamiche della classifica. Se la Fiorentina inanella 2 vittorie e un pareggio si inizia già a parlare diversamente. Ricordatevi cosa è successo alla Roma lo scorso anno. Ho fiducia in questa rosa, ma serve una svolta motivazionale. Se dovessero arrivare risultati positivi cambierebbe tutto. Ma serve una mentalità che non è quella della Fiorentina, una squadra che è abituata a bazzicare le zone alte della classifica. Il tempo per rimontare c'è e nulla è compromesso. Cosa farei io? Il direttore deve diventare uno psicologo di squadra e tecnico. Servono continue riunioni coi giocatori. I giocatori devono sentire la presenza di figure carismatiche a cui rispondere. Io alla Fiorentina? Eticamente non posso parlarne. Ho una stima immensa di tutti, conosco Goretti. Il problema è che un grande presidente come Commisso se non riesce più a venire, deve designare una persona che possa essere la sua trasposizione. Per intenderci, una sorta di ciò che è stato Joe Barone.
