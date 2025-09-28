Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Vaira: “Il Pisa arriva bene alla sfida, possiamo recuperare i punti persi”

news viola

Vaira: “Il Pisa arriva bene alla sfida, possiamo recuperare i punti persi”

Vaira: “Il Pisa arriva bene alla sfida, possiamo recuperare i punti persi” - immagine 1
Le parole del ds del Pisa prima del derby contro la Fiorentina
Redazione VN

Il direttore sportivo del Pisa, Davide Vaira, ha parlato a Dazn poco prima della sfida con la Fiorentina. Fiducia e determinazione nelle sue parole: “Serve confermare le prestazioni che abbiamo fatto nelle prime giornate. Con esse sono convinto che riusciremo a recuperare i punti che non abbiamo”.

Un messaggio di fiducia anche sulle condizioni del gruppo: “La squadra sta arrivando, inizia a stare bene e arriviamo bene a questa partita”.

Leggi anche
Nicolussi Caviglia: “Derby molto importante. Vogliamo onorare la maglia”
Ferrari: “Settimana di responsabilità. Caro biglietti? Si potrebbe copiare la UEFA”

© RIPRODUZIONE RISERVATA