Il direttore sportivo del Pisa, Davide Vaira, ha parlato a Dazn poco prima della sfida con la Fiorentina. Fiducia e determinazione nelle sue parole: “Serve confermare le prestazioni che abbiamo fatto nelle prime giornate. Con esse sono convinto che riusciremo a recuperare i punti che non abbiamo”.
Vaira: “Il Pisa arriva bene alla sfida, possiamo recuperare i punti persi”
Le parole del ds del Pisa prima del derby contro la Fiorentina
Un messaggio di fiducia anche sulle condizioni del gruppo: “La squadra sta arrivando, inizia a stare bene e arriviamo bene a questa partita”.
