Nicolussi Caviglia: “Derby molto importante. Vogliamo onorare la maglia”

Il centrocampista viola, Hans Nicolussi Caviglia, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel nel prepartita del derby contro il Pisa. Queste le sue parole:
Più che il modulo conta saper occupare gli spazi e trovare un'alchimia di gruppo che stiamo cercando di trovare; già oggi cercheremo di metterla in campo. E' un derby molto importante, è una rivalità che si porta avanti del Medioevo e cercheremo di onorare la maglia e tutto.
