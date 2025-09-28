Bucchioni: “Obbligatorio vincere, o rinasci o affondi. Fagioli ormai è un caso”

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel pre partita di Pisa-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:
Oggi è obbligatorio vincere, anche il pareggio non basterebbe perché poi arrivano due partite importanti e di mezzo c'è la coppa. Se dovessi vincere al 94' con un autorete lo accetterei. Questo è uno spartiacque: o entri in una crisi dalla quale è difficile uscirne oppure puoi iniziare a risalire. Fagioli ormai è un caso, quella di oggi è un'altra bocciatura. Comuzzo? E' una situazione diversa, con un po' di umiltà e impegno negli allenamenti può adattarsi a questo tipo di calcio; per lui è solo questione di tempo.
