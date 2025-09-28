Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Radio Bruno: “N. Caviglia in regia, Marì torna titolare. Gud e Fazzini dietro Kean”

news viola

Radio Bruno: “N. Caviglia in regia, Marì torna titolare. Gud e Fazzini dietro Kean”

Radio Bruno: “N. Caviglia in regia, Marì torna titolare. Gud e Fazzini dietro Kean” - immagine 1
Iniziano ad arrivare le prime informazioni sulla possibile formazione della Fiorentina di Stefano Pioli. Nicolussi Caviglia dal 1'
Redazione VN

In attesa delle formazioni ufficiali della sfida tra Pisa e Fiorentina iniziano ad emergere le prime indicazioni sulle possibili scelte di Stefano Pioli per una partita a dir poco fondamentale.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, infattiin cabina di regia dovrebbe esserci Hans Nicolussi Caviglia che, con buone probabilità dovrebbe essere affiancato da Rolando Mandragora mentre Fazzini e Gudmundsson occuperanno la trequarti a supporto di Moise Kean. (LEGGI QUI LA PROBABILE FORMAZIONE)

 

Leggi anche
Pisa-Fiorentina, ore 15: dove vederla in tv e streaming
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA