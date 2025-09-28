Radio Bruno: “N. Caviglia in regia, Marì torna titolare. Gud e Fazzini dietro Kean”

In attesa delle formazioni ufficiali della sfida tra Pisa e Fiorentina iniziano ad emergere le prime indicazioni sulle possibili scelte di Stefano Pioli per una partita a dir poco fondamentale.
Iniziano ad arrivare le prime informazioni sulla possibile formazione della Fiorentina di Stefano Pioli. Nicolussi Caviglia dal 1'
Secondo quanto riportato da Radio Bruno, infatti, in cabina di regia dovrebbe esserci Hans Nicolussi Caviglia che, con buone probabilità dovrebbe essere affiancato da Rolando Mandragora mentre Fazzini e Gudmundsson occuperanno la trequarti a supporto di Moise Kean. (LEGGI QUI LA PROBABILE FORMAZIONE)
