Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrari: “Settimana di responsabilità. Caro biglietti? Si potrebbe copiare la UEFA”

news viola

Ferrari: “Settimana di responsabilità. Caro biglietti? Si potrebbe copiare la UEFA”

Ferrari: “Settimana di responsabilità. Caro biglietti? Si potrebbe copiare la UEFA” - immagine 1
Le parole del dirigente viola
Redazione VN

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Pisa:

Una settimana intensa, di lavoro e responsabilità. Il presidente Commisso lo sentiamo tutti i giorni, la vicinanza c'è sempre, speriamo di fargli un bel regalo oggi. Kean? Non è importante il singolo giocatore, ma un gruppo unito che sa quello che deve fare. Stadio e caro biglietti? Due temi delicati, molto lunghi. Adesso dovrebbe arrivare un commissario per seguire la vicenda, mentre per il caro biglietti magari si potrebbe copiare quello che fa l'UEFA con un tetto limite.

Leggi anche
Nicolussi Caviglia: “Derby molto importante. Vogliamo onorare la maglia”
Bucchioni: “Obbligatorio vincere, o rinasci o affondi. Fagioli ormai è un caso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA