Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Pisa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrari: “Settimana di responsabilità. Caro biglietti? Si potrebbe copiare la UEFA”
news viola
Ferrari: “Settimana di responsabilità. Caro biglietti? Si potrebbe copiare la UEFA”
Le parole del dirigente viola
Una settimana intensa, di lavoro e responsabilità. Il presidente Commisso lo sentiamo tutti i giorni, la vicinanza c'è sempre, speriamo di fargli un bel regalo oggi. Kean? Non è importante il singolo giocatore, ma un gruppo unito che sa quello che deve fare. Stadio e caro biglietti? Due temi delicati, molto lunghi. Adesso dovrebbe arrivare un commissario per seguire la vicenda, mentre per il caro biglietti magari si potrebbe copiare quello che fa l'UEFA con un tetto limite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA