La presidente del Viola Club di Londra, Emma Diana, ha raccontato le proprie emozioni in vista di Crystal Palace-Fiorentina. Le sue dichiarazioni al Pentasport di Radio Bruno:
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V.C. Londra: “I tifosi del Palace sono terrorizzati. Che attesa per la partita”
Il Crystal Palace è una partita attesissima, anche da chi tifa la Fiorentina nel cuore dell'Inghilterra
Sono settimane che aspettiamo questa partita. Ovviamente domani saremo allo stadio, abbiamo avuto dei biglietti tramite il coordinamento. Abbiamo avuto tanto supporto dai gruppi viola. Durante gli anni 90' ci sono stati i primi avvicinamenti alla Fiorentina qui a Londra, quando la Fiorentina veniva trasmessa su Channel4. Lo scheletro del club di oggi nasce invece nel 2013. Per gli storici membri si parla spesso di Viviano, che quando era all'Arsenal veniva qui a vedere le partite. Io ho conosciuto il club durante ad una trasferta di Edimburgo. Qui il tifo del Palace è molto sentito, anche se siamo nel sud di Londra. Ho parlato con un sacco di tifosi del Palace e loro sono terrorizzati, loro non giocano da 3 settimane.
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