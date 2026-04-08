Amoruso: “Ho visto malissimo Gosens. Vanoli-Paratici, emergono idee diverse”

"Kean ha concentrato un po' lo sforzo per l'Italia, e con il Verona si è visto che non stava bene. Il giocatore credo che abbia voluto giocare a Verona per dissipare i dubbi relativi al suo stato mentale dopo l'eliminazione con l'Italia. L'obiettivo deve essere la salvezza, e se vinci con la Lazio sei davvero vicino alla salvezza. Quindi se io sono l'allenatore tengo Kean per la Lazio, con il Palace c'è anche il ritorno. Non so nemmeno se definire come infortunio la sua condizione. Io più che altro mi preoccuperei per Solomon. Mi auguro che sia soltanto un non volerlo rischiare in coppa, come per Parisi. Su Solomon hanno fatto una valutazione totalmente sbagliata . Ho dei dubbi a sinistra l'altro giorno ho visto malissimo Gosens, non ha mai dato una opzione di Gudmundsson. Si possono dare tutte le colpe all'islandese, ma nessuno lo aiuta"

La trasferta europea: "Il Palace nelle prime 10-15 giornate è andato benissimo, ha battuto anche il Liverpool. Le squadre inglesi non si chiudono e giocano fino alla morte. Una settimana di stop ti fa bene, per recuperare al meglio. Quando invece sono tanti giorni riprendere il ritmo è difficile. In teoria con il Palace ci dovrebbe essere lo spazio necessario per Gudmundsson, senza quelle marcature asfissianti che ci sono in Italia. Il Palace punta più sulla fisicità, e sull'atletismo. A Genova Gudmundsson trasformava la manovra negli spazi, nei contropiedi, e domani potrebbe essere la sua partita. A Verona l'ho visto volentieroso, e tra l'altro l'espulsione per me è anche sbagliata. Io credo che Mandragora sarà della partita. Già passare questo turno sarebbe un miracolo per Vanoli. Nella sua testa per me c'è l'idea, in generale, di giocare con il 3-5-2. Ma Paratici non è un ds che vorrebbe una difesa a 3, parlo di lui perchè è quello che fa il mercato."