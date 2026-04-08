Bocci: “Spero che Mandragora giochi domani. Vanoli ha azzeccato alcune mosse”

"Io sono sempre prudente sulla salvezza, ma oggi è chiaro che la partita col Crystal Palace viene vista con occhi diversi. Vanoli ha portato ad una crescita della condizione fisica, e poi i risultati portano entusiasmo. Fagioli si è preso la Fiorentina sulle spalle, e poi c'è stata l'esplosione di Parisi e Ndour. Tante piccole cose che hanno portato la Fiorentina a crescere di condizione. Il Palace ha giocatori di grande qualità, anche se il proprio giocatore migliore (Mateta) non è al meglio. Per passare il turno la Fiorentina deve aumentare il proprio livello. Quest'anno le partite migliori sono state fatte con le big, e credo che la Fiorentina farà una buona partita. Non so se Mandragora domani è nelle condizioni di regger questa battaglia. Fabbian lo inserirei solo a partita in corso"