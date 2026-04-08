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Bocci: “Spero che Mandragora giochi domani. Vanoli ha azzeccato alcune mosse”

Alessandro Bocci
Paolo Vanoli domani dovrà scegliere il centrocampo titolare per la sfida al Crystal Palace
Redazione VN

Alessandro Bocci ha analizzato il momento della Fiorentina al Pentasport di Radio Bruno:

"Io sono sempre prudente sulla salvezza, ma oggi è chiaro che la partita col Crystal Palace viene vista con occhi diversi. Vanoli ha portato ad una crescita della condizione fisica, e poi i risultati portano entusiasmo. Fagioli si è preso la Fiorentina sulle spalle, e poi c'è stata l'esplosione di Parisi e Ndour. Tante piccole cose che hanno portato la Fiorentina a crescere di condizione. Il Palace ha giocatori di grande qualità, anche se il proprio giocatore migliore (Mateta) non è al meglio. Per passare il turno la Fiorentina deve aumentare il proprio livello. Quest'anno le partite migliori sono state fatte con le big, e credo che la Fiorentina farà una buona partita. Non so se Mandragora domani è nelle condizioni di regger questa battaglia. Fabbian lo inserirei solo a partita in corso"

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