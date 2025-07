Ursino: “La Fiorentina può ambire alla Champions. Mandragora? Il rinnovo si farà”

Mandragora

"E' un ragazzo splendido. Tiene molto alla maglia viola. E' giusto dargli un premio per la stagione appena passata. E' un calciatore completo. Penso che la Fiorentina non si lascerà sfuggire un giocatore così importante. Ha grande personalità, ormai è un leader. E' fondamentale arrivare all'accordo il prima possibile. Le due parti dovranno venirsi incontro, perché questo rinnovo conviene a tutti. Credo proprio che il rinnovo si farà e Mandragora continuerà nel suo percorso in viola. Nella mediana a due si trova benissimo. Il giocatore mancino è determinante in tutti i ruoli. Una squadra deve avere almeno tre mancini. Hanno una grande facilità di calcio."