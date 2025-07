Marchini: “Sottil? Un segnale di Pioli. La Fiorentina dovrebbe rinnovare Mandragora”

"La Fiorentina ha ritrovato il grande entusiasmo che si era perso nel finale della scorsa stagione. Stefano Pioli ha deciso, vedendo queste prime tre amichevoli, di lasciar andare quei giocatori lontani dal suo credo, tecnico e mentale. Sottil, non convocato per l'Inghilterra, mi è sembrato molto nervoso in questi giorni, proprio per questo non mi è sembrato dentro al progetto viola. Potrebbe anche essere un segnale nei suoi confronti. Al contrario, l'allenatore avrà visto bene Sabiri. I principi di Pioli sono chiari, ed è una cosa molto buona. Mi aspetto un atteggiamento offensivo, anche contro squadre più forti della Fiorentina. Le partite inglesi saranno fondamentali per il centrocampo, visto che in quel ruolo andranno fatti degli acquisti, due in caso del mancato rinnovo di Mandragora. In più, prenderei anche un esterno offensivo. In mediana il colpo perfetto sarebbe quello di Kessié. Non so se arriverà, però aumenterebbe il livello della rosa."