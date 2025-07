Nazione: “Cosa potrà fare Dzeko? E questo Kean è al centro del progetto”

Edin Dzeko ha già lasciato un'impronta positiva nel mondo viola nonostante la condizione fisica non ancora ottimale, a causa dei carichi di lavoro del ritiro. Il bosniaco ha segnato contro la Primavera, servito due assist a Grosseto e ha ricevuto da Pioli la fascia di capitano in alcune occasioni, segno di grande fiducia. La sua esperienza e visione di gioco stanno già arricchendo l’attacco della Fiorentina, in attesa del rientro del vero Gudmundsson. Inoltre, il suo contributo potrà rivelarsi fondamentale per Moise Kean, che sembra essere tornato in grande forma e mentalmente coinvolto nel progetto, come dimostrato dalla recente doppietta e dalla possibile firma per il rinnovo.