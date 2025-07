Toni: “Contento per Dzeko. Marcatori? Scommetto una pizza su Kean”

L'ex attaccante Luca Toni è contento per il ritorno di Dzeko in Italia e a Firenze e punta su Kean per il trono dei cannonieri.

In una intervista questa mattina su La Gazzetta Dello Sport, Luca Toni ha espresso tanti pensieri sul campionato, soffermandosi naturalmente anche sulla Fiorentina. Da grande ex attaccante ha riservato un pensiero ai bomber della Serie A, non dimenticando Dzeko approdato in viola: "Sono contento che si sia tornata la moda del 9 vero. Sono felice di vedere Dzeko a Firenze, ma mi incuriosisce anche Immobile a Bologna. Abbiamo perso Retegui, ma la Roma ha preso Ferguson, ci sono David alla Juve e Lucca al Napoli".