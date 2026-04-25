Giuseppe Ursin, ex direttore sportivo del Crotone, ha parlato oggi a Radio Bruno, durante il Pentasport, per esprimersi sulla complicata stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Ursino: “Conosco Paratici, farà una rivoluzione. Kean deve cambiare atteggiamento”
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Ursino: “Conosco Paratici, farà una rivoluzione. Kean deve cambiare atteggiamento”
Vi proponiamo le dichiarazioni di Giuseppe Ursino al Pentasport odierno.
Non mi aspettavo che la Fiorentina facesse una stagione simile, per fortuna nel finale si sta salvando. Paratici farà una rivoluzione, è bravo ad individuare i giocatori: sono sicuro che i viola chiuderanno la prossima stagione in posizione medio alta.
Gli esuberi e l'allenatore—
I giocatori che non fanno più al caso della Fiorentina vanno mandati via, ma con Paratici non ci sarà nessun problema. Per la panchina, penso che arriverà un'altra figura: dopo quest'anno è bene fare piazza pulita. Grosso è sicuramente uno dei candidati per sostituire Vanoli, andrà o a Firenze o a Bologna. Kean mi piace moltissimo, ma deve cambiare certi atteggiamenti. Penso che i viola lo terranno; come Fagioli, che ha avuto un gran miglioramento. Mandragora ha fatto una stagione positiva: per l'esperienza, la bravura, la personalità... e in campo si vede. Da lui si può ripartire.
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