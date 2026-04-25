Ricardo Galli è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno di oggi, e ha così commentato la situazione allenatore, i singoli e la partita di domani contro il Sassuolo:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Kean? Se non sceglie Firenze, che vada via. Spero ancora in Gud”
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R. Galli: “Kean? Se non sceglie Firenze, che vada via. Spero ancora in Gud”
Ecco il commento di Riccardo Galli Pentasport di oggi.
Grosso è l'allenatore sul quale la Fiorentina sta concentrando di più i suoi interessi. Domani dobbiamo fare bene: la partita domani va letta prima in chiave salvezza, poi in chiave Grosso.
Pongracic assente, chi al suo posto?—
Domani, in assenza di Pongracic, affiancherei Rugani a Ranieri: potrebbe essere la sua partita, l'ultima apparizione non è stata negativa.
I singoli in attacco—
Mi piacerebbe vedere un Gudmundsson diverso: l'abbiamo aspettato per due anni e la fine del campionato è sempre un'occasione per chi deve riscattarsi. Se da domani prendesse la squadra sulle spalle, valutare una sua cessione sarebbe più difficile per tutti. Mi aspetto tanto anche da Piccoli. Se oggi Kean dovesse scegliere Firenze bene, altrimenti non trovo nulla di male nella cessione, ovviamente ad un prezzo che la Fiorentina ritiene giusto.
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