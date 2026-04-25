Radio Bruno oggi, nel corso di "A pranzo con il Pentasport", ci ha fatto sentire la voce dell'ex viola Alberto Malusci:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Privarsi di Kean? Ci penserei due volte. Sarri giusto per ripartire”
l'opinione
Malusci: “Privarsi di Kean? Ci penserei due volte. Sarri giusto per ripartire”
Malusci al Pentasport: "Cedere Kean? Non sono convinto. Chi è qua da tempo vada ad ambire altrove. Sarri è ambizioso, mi piace"
Ripartirei da De Gea e Fagioli. Kean ha fatto un po' di fatica quest'anno, ma il gol ce l'ha nelle corde. Privarsi di lui? Solo se si ha già un sostituto all'altezza. Io sono ambizioso e voglio ambizione anche da parte dei dirigenti viola. In difesa ci vuole un investimento importante: Pongracic è completo per fisico, tecnica, colpo di testa... ma gli manca l'organizzazione difensiva.
Cambiare del tutto—
Il prossimo anno voglio una Fiorentina cambiata. I giocatori che sono qua da tanto tempo, è giusto che vadano ad ambire da altre parti, vorrei aria fresca: nomi importanti, facce diverse. Da Paratici mi aspetto che possa creare una Fiorentina, come ha detto lui, internazionale. Anche per la panchina... io vorrei vedere Sarri: è ambizioso, a Roma ha chiesto espressamente dei precisi giocatori.
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