Ultras Jagiellonia, è allerta sicurezza a Firenze: in Europa scontri e arresti

Attesi 1.200 sostenitori polacchi quest'oggi al Franchi: passato e misure preventive disposta dalla Prefettura

Redazione VN 26 febbraio - 10:17

Firenze si prepara a vivere una serata europea non solo sul piano sportivo. In vista del ritorno di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia, la macchina della sicurezza si è già messa in moto.

I primi sostenitori polacchi sono arrivati in città già mercoledì sera, mentre gli ultimi sono attesi oggi a ridosso del calcio d’inizio. Complessivamente, dal nord Europa sono previsti circa 1.200 ultras: un numero significativo, praticamente il massimo consentito rispetto alla capienza del settore ospiti, nonostante il 3-0 dell’andata sembri aver indirizzato il discorso qualificazione.

Le attenzioni delle autorità si concentrano in particolare su un gruppo di circa trecento tifosi ritenuti vicini ad ambienti di estrema destra e già protagonisti in passato di episodi controversi, tra cori ultranazionalisti e disordini in ambito europeo. Già nei giorni scorsi, in Prefettura, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, seguito da ulteriori incontri operativi tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Sotto la lente i principali punti di arrivo e transito: dalla stazione ferroviaria agli svincoli autostradali, fino al centro storico e all’area attorno allo stadio Franchi.

La Questura ha inoltre attivato un canale diretto con le autorità di Bialystok per raccogliere informazioni utili sui gruppi in arrivo. Il monitoraggio sarà costante, sia sul territorio sia attraverso la rete di videosorveglianza cittadina.

Nonostante all’andata in Polonia non si siano registrati incidenti, i precedenti impongono prudenza. Lo scorso dicembre, un gruppo di ultras dello Jagiellonia avrebbe assaltato due pullman di tifosi del Rayo Vallecano, causando diversi feriti e arresti. Episodi simili sarebbero avvenuti anche in Serbia, dove sostenitori del FK Novi Pazar hanno denunciato aggressioni improvvise da parte di tifosi polacchi.

Sul fronte delle misure preventive, la Prefettura ha disposto specifiche restrizioni già in vigore da ieri alle 18 e valide fino a domattina alle 7. Tra queste, il divieto di vendita per asporto di bevande in vetro e lattina in numerose zone del centro e dell’area Unesco, oltre allo stop alla vendita di alcolici in diverse aree sensibili, comprese le zone attorno allo stadio.

Vietate anche le bombolette spray urticanti nelle vicinanze del Franchi e nelle vie limitrofe, in un piano sicurezza che punta a garantire che la serata resti confinata al campo di gioco. Lo scrive la Repubblica.