Ulivieri: “Goretti risoluto, Vanoli è realista. Faccio un appello ai tifosi viola”

Intervenuto questa sera al "Salotto", su Italia7, il presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri. Le sue dichiarazioni:
Goretti è stato mio giocatore e sono convinto che farà un ottimo lavoro. Mi è piaciuto molto in conferenza stampa. E' stato deciso e risoluto... farà bene. L'allenatore ha centrato perfettamente il problema. Bisogna essere realisti, bisogna capire dove ci troviamo.
Vanoli da calciatore—
Me lo ricordo (ride, ndr)... mi sta anche un po' sulle scatole (ovviamente, con tono scherzoso). Quando segnò in finale di Coppa Italia con la maglia viola, io mi trovavo sulla panchina opposta. Per l'appunto stavo nel suo appartamento a Parma, pagavo pure regolarmente l'affitto (ride, ndr), ma lui mi ha fatto goal lo stesso. Non perdo mai l'occasione di rinfacciarglielo...
Il calendario—
Bisognerà rimboccarsi le maniche. Solitamente mi dispiace quando c'è un cambio di allenatore... voglio però fare un appello a tutti i tifosi viola: stiamo uniti e sosteniamo la squadra.
