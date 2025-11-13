Al "Salotto Viola", su Italia7, le parole dell'ex attaccante gigliato Francesco "Ciccio" Baiano:
Baiano: "Gud? Vanoli ha ragione. Ecco su cosa deve lavorare il tecnico"
Baiano: “Gud? Vanoli ha ragione. Ecco su cosa deve lavorare il tecnico”
Francesco "Ciccio" Baiano durante il Salotto Viola su Italia7
Serve consapevolezza del momento. Bisogna fare i contri con i piani che, per adesso, sono cambiati. Bisogna pensare solamente ad uscire da quella zona di classifica. Nessuna frenesia, nessuna agitazione nel voler far le cose velocemente. Servono lucidità, cognizione e molta pazienza.
L'intervento di Vanoli—
Più che la difesa a quattro, bisogna studiare il modo per poter far sì che la squadra riesca a sopperire alle lacune di un centrocampo eccessivamente leggero.
Piccoli-Kean-Gudmundsson... si può fare?—
Nel calcio si può far tutto... prima di tutto, però, è necessario cercare un equilibrio. Fino ad ora la Fiorentina non è mai riuscita a trovarlo. La responsabilità principale, certo, è di Pioli... ma non è l'unico ad aver sbagliato. Le colpe vanno suddivise... e in campo, come si usa dire, scendono i giocatori.
Su Fagioli e Gudmundsson—
Vanoli ha fatto bene. Gudmundsson, ormai, è da un po' di tempo che sta a Firenze, ma quello di Genova non lo abbiamo mai più visto. Vanoli ha ragione: è lui che deve seguire l'allenatore.
Dopo la sosta Juve e Atalanta...—
Tanto prima o poi le dovevi incontrare... un esame difficile ma prima o poi saremo costretti a i confrontarci con tutti.
