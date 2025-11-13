Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Baiano: “Gud? Vanoli ha ragione. Ecco su cosa deve lavorare il tecnico”

news viola

Baiano: “Gud? Vanoli ha ragione. Ecco su cosa deve lavorare il tecnico”

Baiano
Francesco "Ciccio" Baiano durante il Salotto Viola su Italia7
Redazione VN

Al "Salotto Viola", su Italia7, le parole dell'ex attaccante gigliato Francesco "Ciccio" Baiano:

Serve consapevolezza del momento. Bisogna fare i contri con i piani che, per adesso, sono cambiati. Bisogna pensare solamente ad uscire da quella zona di classifica. Nessuna frenesia, nessuna agitazione nel voler far le cose velocemente. Servono lucidità, cognizione e molta pazienza.

L'intervento di Vanoli

—  

Più che la difesa a quattro, bisogna studiare il modo per poter far sì che la squadra riesca a sopperire alle lacune di un centrocampo eccessivamente leggero.

Piccoli-Kean-Gudmundsson... si può fare?

—  

Nel calcio si può far tutto... prima di tutto, però, è necessario cercare un equilibrio. Fino ad ora la Fiorentina non è mai riuscita a trovarlo. La responsabilità principale, certo, è di Pioli... ma non è l'unico ad aver sbagliato. Le colpe vanno suddivise... e in campo, come si usa dire, scendono i giocatori.

Su Fagioli e Gudmundsson

—  

Vanoli ha fatto bene. Gudmundsson, ormai, è da un po' di tempo che sta a Firenze, ma quello di Genova non lo abbiamo mai più visto. Vanoli ha ragione: è lui che deve seguire l'allenatore.

Dopo la sosta Juve e Atalanta...

—  

Tanto prima o poi le dovevi incontrare... un esame difficile ma prima o poi saremo costretti a i confrontarci con tutti.

Leggi anche
Oliveira: “I giocatori non erano consci della situazione. Vi dico la colpa di Pradé”
Brambati: “Mancini in Qatar? Abbiamo visto cosa è successo con Pioli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA