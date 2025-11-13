Viola News
Oliveira: “Giocatori non consci della situazione. Vi dico la colpa di Pradé”

lulu oliveira
Le parole di Luis Oliveira ai microfoni di Italia7
Redazione VN

Luis "Lulu" Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Italia7, questa sera, durante la puntata del "Salotto Viola". Le sue parole:

Era il momento di cambiare allenatore (forse hanno aspettato anche troppo) e direttore sportivo, perché proprio a causa dell'ex ds 'qualche' allenatore che ha fatto molto bene a Firenze è andato via. Adesso però i giocatori non hanno più scuse. Vedere la Fiorentina in questa situazione mi spaventa.

I giocatori

Non avevano realizzato di trovarsi ultimi in classifica. Pensavano fosse un sogno, una cosa passeggera. Molti di loro sembrano essersi svegliati. Adesso più che mai serve la spinta dei tifosi.

Piccoli, Kean e Gud insieme

Perché mai non dovrebbe accadere!?! Poi, ovviamente, dipende anche dalla visione e dall'impostazione che un allenatore vuol dare, però, a mio avviso, possono giocare insieme senza problemi.

La Juventus

Noi, nei periodi difficili, per far pace con la tifoseria dovevamo battere la Juve. La Fiorentina, dopo la sosta, ha la possibilità di fare un piccolo passo in avanti 'verso la pace' con i tifosi. Certo, mica si risolverebbe tutto... ma sarebbe comunque un piccolo passo.

