Massimo Brambati, ex calciatore tra le altre di Bari e Torino, è intervenuto a Tmw Radio in cui ha parlato anche dell'ufficialità di Roberto Mancini in Qatar:
Brambati: “Mancini in Qatar? Abbiamo visto cosa è successo con Pioli”
Anche Pioli è andato in Arabia e abbiamo visto cosa è successo quando è tornato. Prima di riprendere un allenatore che stacca la spina, perché esci dal calcio che conta, ci penserei. E' un campionato diverso, ci sono ritmi molto diversi. Chi torna qua difficilmente trova spazio, Pioli abbiamo visto come è andata.
