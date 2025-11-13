Carlo Nervo, compagno di squadra di Goretti e Vanoli a Bologna, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Nervo: “A Goretti il ruolo di ds si addice. Dodò? Con il cambio tecnico tornerà”
news viola
Nervo: “A Goretti il ruolo di ds si addice. Dodò? Con il cambio tecnico tornerà”
Le parole dell'ex compagno di squadra di Vanoli e Goretti a Bologna
Li ho incontrati ultimamente. Ho un bellissimo ricordo, con Goretti c'è un'amicizia importante. Auguro alla Fiorentina di risollevarsi perché hanno le qualità per fare un ottimo lavoro. I giocatori ci sono, individualmente meritano una classifica diversa. E' mancato qualcosa a livello societario quindi non c'è stata un'amalgama. Le qualità individuali devono essere messe al servizio della squadra. Vanoli? L'ho visto molto carico. Mi piace perché tira fuori la grinta, può far bene. Fuori dal campo era di una gentilezza straordinaria, ma in campo si faceva rispettare. Ha messo subito le cose in chiaro, si deve pensare di essere ultimi in classifica.
Goretti—
E' il suo ruolo. Anche in campo era molto calmo. E' una carriera che gli si addice. Ha fatto bene a Reggio Emilia, se l'hanno chiamato alla Fiorentina vuol dire che le qualità ce le ha.
Pioli—
E' inspiegabile. Pioli ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Forse non è riuscito a imporle le proprie idee. Pensava di trovare un ambiente più semplice. Non devono giocare gli undici più forti, ma quelli che rendono meglio.
Dodò—
Ci sono annate che vanno benissimo e altre in cui non entri in forma. Cambiando la tipologia di allenamento tornerà ad essere il giocatore che l'anno scorso abbiamo ammirato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA