Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Poesio: “Necessaria un’analisi del passato. Vanoli? Servirà anche l’allegria”

news viola

Poesio: “Necessaria un’analisi del passato. Vanoli? Servirà anche l’allegria”

Vanoli
Il commento di Ernesto Poesio su Paolo Vanoli e il lavoro che dovrà fare alla Fiorentina
Redazione VN

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:

La situazione è complessa. Si sta cercando di accantonare il passato senza metterci troppo la testa sopra. In realtà è necessario un'analisi di quello che è successo. La Fiorentina è un mistero. Credo che spiegare il fallimento con Pioli sia riduttivo. Quello che è oggi arriva da una società che fatica a rinnovarsi o non vuole sperando che le cose cambino. I giocatori sono impauriti: lo vedi nella scena del gol di Colombo, tutti con le braccia alzate. Ciò toglie concentrazione ai giocatori stessi.

Vanoli

—  

Non so se è l'uomo giusto, ma me lo auguro. Questo inizio di stagione sta diventando faticoso. Capisco il suo atteggiamento di svegliare, ma credo che ci vorrà anche la fase di allegria.

Leggi anche
Brovarone: “La società deve compattarsi. A Pioli è mancato il riferimento tecnico “
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA