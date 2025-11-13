Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Poesio: “Necessaria un’analisi del passato. Vanoli? Servirà anche l’allegria”
Il commento di Ernesto Poesio su Paolo Vanoli e il lavoro che dovrà fare alla Fiorentina
La situazione è complessa. Si sta cercando di accantonare il passato senza metterci troppo la testa sopra. In realtà è necessario un'analisi di quello che è successo. La Fiorentina è un mistero. Credo che spiegare il fallimento con Pioli sia riduttivo. Quello che è oggi arriva da una società che fatica a rinnovarsi o non vuole sperando che le cose cambino. I giocatori sono impauriti: lo vedi nella scena del gol di Colombo, tutti con le braccia alzate. Ciò toglie concentrazione ai giocatori stessi.
Vanoli—
Non so se è l'uomo giusto, ma me lo auguro. Questo inizio di stagione sta diventando faticoso. Capisco il suo atteggiamento di svegliare, ma credo che ci vorrà anche la fase di allegria.
