Brovarone: “La società deve compattarsi. A Pioli è mancato il riferimento tecnico “

Bernardo Brovarone ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Il suo commento in merito al momento della Fiorentina:
I requisiti di Vanoli sono positivi, ma si trova in una situazione complicata. La squadra ha una responsabilità enorme. Voglio vedere la Fiorentina con questa Juventus in casa. La voglio vedere avvelenata. Le prossime due partite sono difficili. Magari è la volta buona che parte un percorso disteso e di lavoro quotidiano rasserenato. Non mi fido di questa squadra, i giocatori devono sentire la pressione forte. Non mi baso sulla partita di Genova, quelle sono reazioni fisiologiche scontate. E non ha dato chissà quale dimostrazione. La società ha la possibilità di fare gruppo e riscattarsi: la forza aggiunta la trovano dall'unione.
Secondo me le parole di Goretti non volevano riferirsi a Pioli. Volevano intendere il lavoro sul campo, la concentrazione. Piccoli poteva evitare di dire certe cose, forse era risentito per il poco minutaggio. Non serve a nulla parlare del passato.
Non è bello giudicare un professionista su cui è stato basato un progetto tecnico. E' saltato il banco nel momento in cui hanno fatto lo sforzo più ampio. E' mancato il riferimento tecnico, ma non solo a lui. Parte anche a Italiano. Abbiamo avuto un bel vuoto.
