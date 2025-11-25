Viola News
Trevisani duro: “Ha fatto meglio Vanoli in 2 partite, che Pioli in 10”

Redazione VN

Riccardo Trevisani, durante la nota trasmissione "Cronache di Spogliatoio" ha commentato la partita della Fiorentina di Vanoli contro la Juventus di Luciano Spalletti:

Della Roma si diceva che avrebbe dovuto mollare l’Europa per concentrarsi sul campionato; qui la situazione è un po’ diversa. Qualcosa, però, si è visto: più aggressività, maggiore presenza in campo e un Kean più convinto. In due partite Vanoli ha fatto più di quanto Pioli fosse riuscito a fare in dieci, anche se va detto che era difficile fare peggio. Per quanto riguarda il rigore, rientra nella volontà di prendere la decisione corretta oltre al semplice protocollo. Io sono dell’idea che un doppio fallo equivalga a nessun fallo. Vlahovic, con quel tacco tunnel, si era creato una situazione favorevole, ma la maglia di Pablo Marì era talmente tirata che sembrava la taglia 1018. Da adesso il VAR interverrà più spesso andando oltre il protocollo: fino a ieri avrei detto che non sarebbe dovuto intervenire, ma da oggi il discorso cambia

