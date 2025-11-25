Polverosi su Fagioli: “Ma che razza di giocatore è?! Forse nemmeno lui lo sa”

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Lady Radio soffermandosi sul centrocampo della Fiorentina:
Il centrocampo sta vivendo un momento complicato: Fagioli non si capisce neppure più che razza di giocatore sia, forse nemmeno lui. Sohm è fermo. Dodô, che lo scorso anno era stato convocato dal Brasile, quest’anno nemmeno figura nelle “Legends” brasiliane. I giovani, invece — Fortini, Kouadio e Ndour — sono entrati tutti e tre con grande impatto in partita. Rimane invece da capire perché Comuzzo non si faccia più vedere
