Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bove: “Quello che interessa a me è tornare a giocare. Non importa dove e quando”

news viola

Bove: “Quello che interessa a me è tornare a giocare. Non importa dove e quando”

Bove: “Quello che interessa a me è tornare a giocare. Non importa dove e quando” - immagine 1
Le parole di Bove
Redazione VN

Edoardo Bove, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato su Rai Radio 2 nel corso di 'Radio2 Social Club'. Ecco le sue parole:

In Italia esiste un tipo di regolamento diverso rispetto ad altri campionati, che permette di giocare anche con il defibrillatore: il mio compagno costante da quando mi accompagna dal 12 dicembre dello scorso anno. Io sono sereno, perché per me l’importante è tornare a giocare, a prescindere da dove, quando, come e perché. In questo anno ho avuto la possibilità di osservare il calcio dall’esterno, di staccarmi da una parte di me sempre presente, abituata a vivere seguendo il calendario delle partite. Ho avuto modo di rivedere le mie priorità. Ora sono felice perché mi sto allenando e posso riportare il calcio al centro della mia vita, che è il mio obiettivo principale. Lo sport per me resta una questione di salute

Leggi anche
Polverosi su Fagioli: “Ma che razza di giocatore è?! Forse nemmeno lui lo sa”
Fiorentina-AEK Atene, ore 21.00: dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA