Bove: “Quello che interessa a me è tornare a giocare. Non importa dove e quando”

In Italia esiste un tipo di regolamento diverso rispetto ad altri campionati, che permette di giocare anche con il defibrillatore: il mio compagno costante da quando mi accompagna dal 12 dicembre dello scorso anno. Io sono sereno, perché per me l’importante è tornare a giocare, a prescindere da dove, quando, come e perché. In questo anno ho avuto la possibilità di osservare il calcio dall’esterno, di staccarmi da una parte di me sempre presente, abituata a vivere seguendo il calendario delle partite. Ho avuto modo di rivedere le mie priorità. Ora sono felice perché mi sto allenando e posso riportare il calcio al centro della mia vita, che è il mio obiettivo principale. Lo sport per me resta una questione di salute