Toni: “Situazione inspiegabile. Serve una decisione drastica e forte”
E' una situazione inspiegabile. Da fuori non riesco a capire, perché lo scorso anno ha fatto bene. In estate ha fatto un mercato importante spendendo 90 milioni. Io capisco che ci possano essere delle annate 'no', ma 6 punti sono veramente pochi. Cambi due allenatori e i risultati sono questi. E' troppo poco. O c'è qualcosa dentro lo spogliatoio, sennò veramente non so. Dopo la sconfitta con il Verona, secondo me, c'è più la paura di recuperarla. Deve arrivare qualche decisione drastica di qualche giocatore. A gennaio devi cambiare metà squadra se vuoi continuare con questo allenatore, perché non puoi cambiare tecnico ogni quattro domeniche. Se ha avuto senso esonerare Pioli? Provare a dare una scossa quando le cose vanno così male era una buona soluzione, però se vedi che cambiando allenatore la situazione non cambia niente, vuol dire che non era solo il tecnico il problema.
