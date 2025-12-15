L'ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Pruzzo: "Vanoli è riuscito a fare peggio di Pioli. Serviva uno alla Mourinho"
Pruzzo: “Vanoli è riuscito a fare peggio di Pioli. Serviva uno alla Mourinho”
Le parole dell'ex viola, Roberto Pruzzo, sul momento negativo che sta vivendo la Fiorentina e il rendimento dei migliori in rosa
Essere positivi in questo momento è difficile. Vanoli è riuscito addirittura a fare peggio di Pioli, non era semplice. Sabatini in dirigenza? Lui ribalterebbe tutto, ma non so se ci verrebbe. Io avrei puntato più su un allenatore manager. Se prendi un uomo "alla Mourinho", non lui ma quell'identikit lì, avresti messo apposto diverse situazioni. Peggio Kean o De Gea in questo momento? Vanno a braccetto. E' paradossale che i due migliori della rosa sono quelli che ti stanno complicando la situazione ancor di più in questo momento.
