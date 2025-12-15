Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Chiarugi: “Serve figura di spessore. Prandelli potrebbe essere l’uomo giusto”

news viola

Chiarugi: “Serve figura di spessore. Prandelli potrebbe essere l’uomo giusto”

Chiarugi: “Serve figura di spessore. Prandelli potrebbe essere l’uomo giusto” - immagine 1
Le parole dell'ex attaccante viola a Radio Bruno
Redazione VN

Luciano Chiarugi, ex attaccante viola, è intervenuto al Pentasport per analizzare la situazione in casa Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

Stiamo soffrendo tutti per questa situazione. Adesso sono momenti di riflessioni, ma le riflessioni devono andare anche sul campo perché alla fine a giocare ci vanno i giocatori. Se mettiamo altre pressioni e paure alla squadra non so dove potremmo andare. La società deve essere presente ed esporsi come quando giocavamo noi; serve una figura di spessore che faccia capire la realtà che stiamo vivendo. In questo momento Prandelli potrebbe essere il collante giusto, a Firenze ha dato veramente tanto e potrebbe essere inserito in questo contesto.

Leggi anche
Pruzzo: “Vanoli è riuscito a fare peggio di Pioli. Serviva uno alla Mourinho”
SportMediaset: “Decisioni viola, Pioli opzione e Giuntoli nome caldo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA