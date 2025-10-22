Toni: “Gudmundsson, Piccoli e Dzeko in panchina. C’è qualcosa che non va”

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina tra le tante, è tornato a dire la sua sul momento complicato della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole a Aura Sport:
Mi dispiace perché la Fiorentina è in difficoltà, li vedo paurosi, non solo col Milan ma anche con Roma e Como. La Fiorentina in panchina aveva Piccoli, Dzeko e Gudmundsson, c'è qualcosa che non va. Quando gioca Gudmundsson non si coordina bene con Kean. Mi dicono che con Retegui va bene, ma va bene con Estonia e Israele. E poi con Retegui andava bene anche Gudmundsson, è lui che è particolarmente intelligente
