Viviano: “De Gea? Come avere Van Basten che ti sbaglia davanti alla porta 4 gol”

Emiliano Viviano, intervenuto a Aura Sport, ha commentato le prestazione del portiere viola David De Gea. Ecco il commento dell'ex estremo difensore della Fiorentina:
La Fiorentina è stata anche molto sfortunata. Diversi punti ce li ha sull'anima De Gea, il pari col Cagliari, la sconfitta col Como e quella col Milan. Come se davanti avessi Van Basten e questo ti sbaglia davanti alla porta 4 gol. La squadra non difende quando è avanti e non reagisce quando incassa. Si è creato qualcosa di strano, io ho parlato anche con qualcuno là dentro e mi dicono tutti che si allenano bene, apparentemente è tutto a posto ma c'è paura
