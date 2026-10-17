L'ex giallorosso, Max Tonetto, e l'avvertimento alla Roma

Redazione VN
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L'ex giocatore della Roma, Max Tonetto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport avvertendo il club giallorosso in merito sfida con il Genoa, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina:

Uno spettacolo incredibile vedere lo stadio Olimpico in Champions. La Roma purtroppo ha problemi che sono legati agli infortuni, ma ha dimostrato un credo ben preciso.

Genoa

Stasera sarà difficile, contro un Genoa che si è ripreso con la vittoria contro la Fiorentina. Le squadre di De Rossi non pensano solo a chiudersi, ma si giocano la partita.
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