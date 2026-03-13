Lukasz Tomczyk, allenatore del Rakow, ha parlato dalla sala stampa del Franchi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Tomczyk (Rakow): “Ndour? Non so quanto fosse voluto il suo gol”
news viola
Tomczyk (Rakow): “Ndour? Non so quanto fosse voluto il suo gol”
Il Rakow è ancora in partita in vista del ritorno. Il gol di Ndour ha scosso la partita dei polacchi
"Oggi non abbiamo vinto, anche se avremmo voluto farlo, ma siamo pienamente in corsa per il ritorno. La Fiorentina voleva chiudere i conti oggi, ed invece ci sarà da giocarsi tutto in Polonia. Per me questa è un'occasione, posso imparare qualcosa. Abbiamo imparato la lezione, e faremo meglio, anche se fra 1-1 e 2-1 non sarebbe cambiato troppo il nostro piano gara. Dovevamo gestire meglio il vantaggio, anche se non so quanto il gol di Ndour fosse cercato. Seguo tanto la Serie A, il Sassuolo di De Zerbi e l'Atalanta di Gasperini sono stati due modelli per me"
© RIPRODUZIONE RISERVATA