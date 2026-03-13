Tomczyk (Rakow): “Ndour? Non so quanto fosse voluto il suo gol”

"Oggi non abbiamo vinto, anche se avremmo voluto farlo, ma siamo pienamente in corsa per il ritorno. La Fiorentina voleva chiudere i conti oggi, ed invece ci sarà da giocarsi tutto in Polonia. Per me questa è un'occasione, posso imparare qualcosa. Abbiamo imparato la lezione, e faremo meglio, anche se fra 1-1 e 2-1 non sarebbe cambiato troppo il nostro piano gara. Dovevamo gestire meglio il vantaggio, anche se non so quanto il gol di Ndour fosse cercato. Seguo tanto la Serie A, il Sassuolo di De Zerbi e l'Atalanta di Gasperini sono stati due modelli per me"