L'ex dirigente viola e oggi giornalista, Gianfranco Teotino, ha parlato a Radio Sportiva del futuro di Moise Kean. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Teotino: “Vlahovic più adatto di Kean per il Milan. Vi dico perché”
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Teotino: “Vlahovic più adatto di Kean per il Milan. Vi dico perché”
Le parole dell'ex dirigente viola, Gianfranco Teotino, sul futuro attaccante che cerca il Milan e il miglior centravanti italiano
Kean al Milan? Dipende come vogliono giocare l'anno prossimo. Se usano lo schema di quest'anno sarebbe meglio Vlahovic. Giocando con il 3-5-2 penso che serva più un attaccante peso come lui. Per una squadra più sbarazzina, invece, va benissimo anche Kean, che è molto forte e può giocare sia da centrale che da esterno.
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Sul miglior attaccante italiano al momento—
Pio Esposito. Sa fare tante cose: proteggere palla, vince i duelli, ha un buon tiro e un buon colpo di testa. Inoltre, è bravo anche a giocare con la squadra fuori area.
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