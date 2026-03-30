Il giornalista e opinionista televisivo, Sandro Sabatini, ha parlato a Radio Sportiva ha parlato della mancata convocazione in Nazionale di Nicolò Fagioli. Le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Sabatini: “Se giovedì ci fosse stato Fagioli non si sarebbe sofferto”
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Sabatini: “Se giovedì ci fosse stato Fagioli non si sarebbe sofferto”
Le parole di Sandro Sabatini sulla partita dell'Italia giocata giovedì contro l'Irlanda del Nord e quanto sarebbe stato utile Fagioli
In una partita come quella contro l'Irlanda del Nord dove andava messa la palla dietro alla difesa a palombella su Kean, io avrei fatto giocare tutta la vita Fagioli. Alla fine gliel'ho visto fare tante volte. Basta vedere che partita ha fatto contro l'Inter al Franchi. Era a due passi da Coverciano, bastava dirgli di portare la borsa e fare quello che aveva fatto la domenica prima. Non si sarebbe sofferto nel primo tempo in quel modo.
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