Teotino: “Prima le proteste della Fiesole non avevano senso, ora le capisco”

In passato alcune proteste e tensioni erano fuori luogo. Oggi, invece, comprendo pienamente lo stato d’animo dei tifosi della Fiorentina. È proprio il club viola quello da cui mi aspetto il maggior numero di movimenti, sia in entrata che in uscita. Serve una vera rivoluzione: molti giocatori devono partire e altrettanti devono arrivare. Mi auguro che la situazione legata a Paratici si risolva rapidamente, perché il tempo a disposizione è poco. C’è ancora margine per rimediare, ma la sconfitta con il Parma è stata un colpo durissimo. Le proteste dei tifosi sono comprensibili e non si possono ignorare