Tare sulla Fiorentina: “Raccolto meno rispetto alla sua qualità. Vogliamo vincere”

Prima del fischio d’inizio di Milan-Fiorentina , il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza della sfida e il momento positivo vissuto dalla squadra di Massimiliano Allegri .

"Oggi è una grande opportunità. Non ci sono scuse né lamentele, fa parte del gioco. La squadra sta bene, viene da una serie di risultati positivi e dobbiamo continuare a pensare in modo positivo anche stasera".