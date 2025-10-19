Prima del fischio d’inizio di Milan-Fiorentina, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza della sfida e il momento positivo vissuto dalla squadra di Massimiliano Allegri.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Tare sulla Fiorentina: “Raccolto meno rispetto alla sua qualità. Vogliamo vincere”
news viola
Tare sulla Fiorentina: “Raccolto meno rispetto alla sua qualità. Vogliamo vincere”
Le parole di Igli Tare nel pre di Milan-Fiorentina
"Oggi è una grande opportunità. Non ci sono scuse né lamentele, fa parte del gioco. La squadra sta bene, viene da una serie di risultati positivi e dobbiamo continuare a pensare in modo positivo anche stasera".
Il dirigente ha poi riconosciuto il valore dell’avversario: "Affrontiamo una squadra forte, che ha raccolto meno di quanto meriterebbe per qualità. Ma come hai detto tu, è una grande opportunità per vincere questa partita".
Chiusura con un messaggio di fiducia e responsabilità: "Potremmo essere primi in classifica e dobbiamo giocarcela con la consapevolezza di chi vuole restare lì".
© RIPRODUZIONE RISERVATA