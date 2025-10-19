Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, nel suo intervento a Dazn ha spiegato per quale motivo ha lasciato fuori inizialmente Gudmundsson nonostante le buone prestazioni in Nazionale:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pioli spiega l’esclusione di Gudmundsson: “Voglio coprire così la trequarti”
news viola
Pioli spiega l’esclusione di Gudmundsson: “Voglio coprire così la trequarti”
L'islandese comincia dalla panchina a San Siro
Gudmundsson fuori? Ho scelto questo centrocampo tecnico per avere un uomo in più e per cercare di limitare le giocate offensive del Milan, quindi avere un vertice basso che possa coprire le giocate sul trequarti e avere palleggio quando recuperiamo palla. Queste solo le scelte che abbiamo portato in tutta la sosta e che metto il campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA