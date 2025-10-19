Pioli nel pre: “Lavorato su questo modulo nella sosta. Kean? Non corre rischi”

Intervenuto a Dazn nel prepartita di Milan-Fiorentina, il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato così da San Siro: "Sensazioni? E' un'emozione, è la prima volta che torno qua, quella cavalcata è stata eccezionale ma il nostro momento è quello che è e dobbiamo restare concentrati su questa partita per riuscire a portare a casa un risultato positivo.

Gudmundsson fuori? Ho scelto questo centrocampo tecnico per avere un uomo in più e per cercare di limitare le giocate offensive del Milan, quindi avere un vertice basso che possa coprire le giocate sul trequarti e avere palleggio quando recuperiamo palla. Queste solo le scelte che abbiamo portato in tutta la sosta e che metto il campo. Kean dal 1'? E' un giocatore importante, ha avuto una distorsione ma da giovedì si è allenato con la squadra, sta bene e non corre nessun rischio. Ci fa reparto, abbiamo altri attaccanti forti da schierare nel corso della partita".