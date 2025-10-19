Carlo Conti: “Momento? Lo vivo male. Con Kean abbiamo un gran centravanti”

In collegamento a DAZN prima di Milan-Fiorentina , Carlo Conti , grande tifoso viola, ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’avvio complicato della squadra di Stefano Pioli , ma anche la fiducia nell’esperienza del tecnico e nella qualità del gruppo.

"Vivo male questa prima parte di stagione ma sono sicuro che l’esperienza di Pioli porterà nei ranghi questi nostri campioni. Tutti devono dare di più, lo ha detto anche lui più volte. Speriamo si riesca a trovare un po’ di equilibrio e che ciascuno, anche i nostri fuoriclasse, ritrovi la forma e dia il 100%".