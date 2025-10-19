Fagioli nel pre: “Col mister abbiamo parlato tanto. Ecco dove giocherò”

Nel prepartita di Milan-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato dalla sponda viola Nicolò Fagioli: "Dove giocherò? Io e il mister abbiamo parlato tanto sia del ruolo oche della prestazione che posso fare durante la partita, mi ha messo a centrocampo anche oggi. Devo dare il meglio in campo, al resto ci pensa il mister".