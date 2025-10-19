Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Fagioli nel pre: “Col mister abbiamo parlato tanto. Ecco dove giocherò”

news viola

Fagioli nel pre: “Col mister abbiamo parlato tanto. Ecco dove giocherò”

Fagioli nel pre: “Col mister abbiamo parlato tanto. Ecco dove giocherò” - immagine 1
Le parole di Nicolò Fagioli nel prepartita di Milan-Fiorentina. Dopo le parole in conferenza stampa di Pioli, il tecnico viola lo sceglie dal 1'
Redazione VN

Nel prepartita di Milan-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato dalla sponda viola Nicolò Fagioli: "Dove giocherò? Io e il mister abbiamo parlato tanto sia del ruolo oche della prestazione che posso fare durante la partita, mi ha messo a centrocampo anche oggi. Devo dare il meglio in campo, al resto ci pensa il mister".

Leggi anche
Ambrosini: “Ecco cosa mi aspetto da Fagioli. Kean va servito”
Milan-Fiorentina, ore 20.45: dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA