Fagioli nel pre: “Col mister abbiamo parlato tanto. Ecco dove giocherò”

Nel prepartita di Milan-Fiorentina, ai microfoni di Dazn ha parlato dalla sponda viola Nicolò Fagioli: "Dove giocherò? Io e il mister abbiamo parlato tanto sia del ruolo oche della prestazione che posso fare durante la partita, mi ha messo a centrocampo anche oggi. Devo dare il meglio in campo, al resto ci pensa il mister".
Le parole di Nicolò Fagioli nel prepartita di Milan-Fiorentina. Dopo le parole in conferenza stampa di Pioli, il tecnico viola lo sceglie dal 1'
