Ambrosini: “Ecco cosa mi aspetto da Fagioli. Kean va servito”

La novità di formazione della Fiorentina è l'inserimento di Nicolò Fagioli nell'11 iniziale. L'ex Juventus potrebbe gravitare vicino a Fazzini, per supportare Moise Kean. Massimo Ambrosini a Dazn ha detto la sua su questa soluzione di Pioli:

"Ci sono tante insidie per il Milan, legate all'avversario e agli infortuni. Questa è un'occasione per capire quanto è solido il gruppo, e per consolidare la testa della classifica. Per me Fagioli non farà solo la mezz'ala, uno come Kean va servito, lo potremo vedere più vicino rispetto al bomber viola sulla trequarti con la sua qualità."