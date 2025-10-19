Ricci nel pre: “Una grande occasione per arrivare primi”

Samuele Ricci si presenta ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di Milan-Fiorentina. Il centrocampista rossonero, finora utilizzato con il contagocce da Massimiliano Allegri, è pronto a prendersi le proprie responsabilità nella gara contro la Fiorentina.
Le parole dell'ex centrocampista di Empoli e Torino a Dazn
"È un’occasione importante. ho lavorato tanto in queste settimane. Ho trovato poco spazio, ma è normale in una grande squadra. Oggi è l’occasione di tutti per fare bene e arrivare primi".
